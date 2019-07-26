Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал российский министр энергетики Александр Новак.Он подчеркнул, что его ведомство ожидает формирования нового состава украинского кабинета министров, чтобы продолжить сотрудничество в области поставок голубого топлива, отметив, что РФ выступает то, чтобы Украина покупала напрямую газ, а потому "предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях"Агентство Reuters сообщает, что речь идет о заключении между Москвой и Киевом краткосрочного годичного соглашения на поставки газа в Европу через территорию Украину, после того, как в конце года истечет контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Украина надеется на заключение десятилетнего договора, но России выгоднее нарастить мощности и запустить газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2".Ранее сообщалось о том, что если Москва откажется заключать новый транзитный договор, Киев предложит вариант, при котором на границе с Украиной Россия будет передавать определенное количество топлива. И ровно такой же объем "Нафтогаз" будет отдавать Европейскому Союзу.