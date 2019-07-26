Из-за природных пожаров режим ЧС действует уже на территории четырех регионов. Это Иркутская область, Красноярский край, в ряде районов Якутии и Бурятии. Лесопожарным службам удалось за сутки потушить 30 с лишним очагов, однако ситуация по-прежнему сложная.

Из-за природных пожаров режим ЧС действует уже на территории четырех регионов. Это Иркутская область, Красноярский край, в ряде районов Якутии и Бурятии. Лесопожарным службам удалось за сутки потушить 30 с лишним очагов, однако ситуация по-прежнему сложная.В огне находятся свыше 160 тысяч гектаров леса. Территорию патрулируют почти полсотни самолетов и вертолетов. В тушении заняты 28 воздушных судов.Кроме того, более чем в 40 регионах введен особый противопожарный режим. Это значит, что для населения действуют иные правила, чем обычно. За поджигание хвороста и травы или, например, за разведение костров в лесу придется заплатить крупный штраф, сообщает "Россия 24".