Случайный водитель стал свидетелем массовой аварии в Челябинске, в результате которой один человек погиб, еще девять получили травмы. Установленный в его автомобиле регистратор зафиксировал момент столкновения неуправляемого автокрана с маршрутками.

Случайный водитель стал свидетелем массовой аварии в Челябинске, в результате которой один человек погиб, еще девять получили травмы. Установленный в его автомобиле регистратор зафиксировал момент столкновения неуправляемого автокрана с маршрутками.ДТП произошло в 09:10 утра 26 июля на углу улиц Дзержинского и Вагнера."Мне надо было на дорогу "Меридиан" повернуть. Я скорость выключил, начал тормозить, а он уже всё, не тормозил. Я уже и скорость не мог включить, у меня воздуха не было", — рассказал водитель автокрана.Тяжелая машина сбила направлявшегося к маршрутке пассажира, а затем врезалась в два ПАЗа, один из которых протаранил стоявший впереди автобус. Попавший под колеса мужчина погиб на месте, девять человек обратились за помощью к медикам.В октябре 2018 года, как уточняет 74.ru, водитель автокрана уже попадал в аналогичное ДТП, но тогда обошлось без пострадавших.