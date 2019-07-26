Андрей Малахов посвятил очередной выпуск программы Прямой эфир жертве домашнего насилия. Героиней ток-шоу стала Светлана Серова из Нижнего Новгорода. Муж молодой женщины напал с ножом на их маленькую дочь и расправился с ее родителями

АндрейМалахов посвятил очередной выпуск программы "Прямой эфир" жертве домашнегонасилия. Героиней ток-шоу стала Светлана Серова из Нижнего Новгорода. Мужмолодой женщины напал с ножом на их маленькую дочь и расправился с ееродителямиСветлана Серова и Алексей Догадов прожили вместе шесть лет.Все это время женщина боялась признаться, что супруг избивает ее. Очередной приступгнева мужчины закончился кровопролитием. Отметим, что подробности этой леденящей душу истории ошарашили даже видавшего виды Андрея Малахова.В студии "Прямого эфира" Серова рассказала, что ссора в тотроковой день началась из-за сломанного ноутбука. Догадов пришел в ярость,обнаружив, что экран устройства неисправен, он обвинил во всем супругу. Алексейговорил, что не сможет получить рабочий заказ без выхода в интернет. В гневе он требовал у Светланы алкоголь.Ситуация накалялась, Серова решила отнести ребенка кродителям, которые жили в другой половине дома. Когда женщина была уже упорога, супруг напал на нее."Он начал меня душить, стал у меня выхватывать дочь. Он меняпобил на лестнице. Я побежала за родителями, чтобы они помогли мне ее отобратьу него", – рассказала молодая женщина в студии ток-шоу.Мать и отец Светланы пытались вызволить внучку из лапнеадекватного родителя. Алексей Догадов взялся за нож – зарезал тещу,смертельно ранил тестя и напал на двухлетнюю дочь. Наследнице он пытался отрезатьноги, конечности девочки уцелели благодаря высоким валенкам. В итоге Догадова обезвредил сосед – оглушил лопатой.Родственники осуждают Светлану и обвиняют ее в том, чтоименно она привела в дом убийцу. Мол, она знала, что ее избранник был ранее судим посерьезным статьям – "Разбой" и "Покушение на убийство". Сама Светлана винитсебя в смерти родителей.Соседи пострадавших рассказали корреспондентам программы , что мать и отец Светланы были против этого брака. Алексей Догадов много пили перебивался случайными заработками.