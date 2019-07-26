Ракета-носитель Фалькон 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Карго Дрэгон американской компании Спэйс Икс. Он уже отделился от второй ступени Фалькона и продолжает полет самостоятельно.

Ракета-носитель "Фалькон 9" вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль "Карго Дрэгон" американской компании "Спэйс Икс". Он уже отделился от второй ступени "Фалькона" и продолжает полет самостоятельно.27 июля грузовик должен состыковаться с Международной космической станцией. Его задача доставить на МКС около двух тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов, сообщает телеканал "Россия 24".20 августа "Карго Дрэгон" будет сведен с орбиты, его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане. Она доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем Международной космической станции.Сейчас экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.