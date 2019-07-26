Стали известны мотивы нападения на кортеж экс-президента Украины возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) 25 июля. Раскрыта и личность зачинщика атаки на Петра Порошенко.

Стали известны мотивы нападения на кортеж экс-президента Украины возле здания Государственного бюрорасследований (ГБР) 25 июля. Раскрыта и личность зачинщика атаки на Петра Порошенко.Четверо злоумышленников атаковали политика,когда тот садился в авто, но охрана успела пресечь их действия. Зачинщиком стал бывшийбоец полка Нацгвардии "Азов" Никита Макеев. Он забрался на автомобиль Петра Порошенко, вышедшего с допроса по делу о возможном отмывании средств.Макеев – уроженец России, получивший гражданство Незалежной, сообщают "Украинские новости". Экс-боец "Азова" назвал причину своего поступка в видеообращении в Facebook. Он потребовал осудить бывшего президента страны и конфисковать егоимущество. Макеев хотел отомстить за "пять лет унижений".По словам атаковавшего злоумышленника, тот обещалпредоставить добровольцам, которые убивали ополченцев в Донбассе, украинское гражданство, но слова не сдержал. Вместо этого начались "бюрократические круги ада", вызвавшие ненависть к политику, сообщаетНикита Макеев заявил, что не покушался на и хотел лишь добиться судебногоразбирательства. Между тем киевская полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство",передает телеканал . Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.