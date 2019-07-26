Аспирин может оказаться смертельно опасным для пациента. К такому заключению пришли британские ученые – и его подтвердили российские медики.

Аспирин может оказаться смертельно опасным для пациента. Ктакому заключению пришли британские ученые – и его подтвердили российскиемедики.Употребление аспирина может привести к крайне негативнымпоследствиям, если пациенты будут принимать его в качестве профилактики безназначения врача. В некоторых случаях от него лучше вовсе отказаться.Специалисты Оксфордского университета выяснили, что причастом употреблении аспирина может возникнуть внутреннее кровотечение. Еслилюди перенесли инсульт или инфаркт, то аспирин рекомендован врачами – но егоможно принимать только в комплексе со специальными средствами, сообщает ."Ситуация вокруг аспирина достаточно понятна. остаетсяпрепаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца,для тех, кто перенес некоторые формы ишемического инсульта, но принимать егопросто так не стоит", – прокомментировал выводы английских ученых врач-кардиологАнтон Родионов.По словам эксперта, прием увеличивает вероятностьразвития желудочно-кишечного кровотечения. и в целом это лекарство намногоопаснее, чем было принято считать.