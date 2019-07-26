Аспирин может оказаться смертельно опасным для пациента. К
такому заключению пришли британские ученые – и его подтвердили российские
медики.
Аспирин может оказаться смертельно опасным для пациента. К
такому заключению пришли британские ученые – и его подтвердили российские
медики.
Употребление аспирина может привести к крайне негативным
последствиям, если пациенты будут принимать его в качестве профилактики без
назначения врача. В некоторых случаях от него лучше вовсе отказаться.
Специалисты Оксфордского университета выяснили, что при
частом употреблении аспирина может возникнуть внутреннее кровотечение. Если
люди перенесли инсульт или инфаркт, то аспирин рекомендован врачами – но его
можно принимать только в комплексе со специальными средствами, сообщает .
"Ситуация вокруг аспирина достаточно понятна. остается
препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца,
для тех, кто перенес некоторые формы ишемического инсульта, но принимать его
просто так не стоит", – прокомментировал выводы английских ученых врач-кардиолог
Антон Родионов.
По словам эксперта, прием увеличивает вероятность
развития желудочно-кишечного кровотечения. и в целом это лекарство намного
опаснее, чем было принято считать.