Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и предупредил его.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".После возбуждения уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный, в Интернете появилось множество негативных публикаций о состоянии космической отрасли в России. Рогозин рассказал, что читал в телеграм-каналах и прессе материалы о себе, а потом "не постеснялся и нашел заказчика"."Предупредил его, и как корова языком слизнула — и все исчезло, все такого рода публикации", — сообщил глава "Роскосмоса" на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации — ЦНИИмаша.Он добавил, что на публикацию негатива и оскорбительных вещей было потрачено около 2 миллионов долларов, а в основе этих публикаций лежало желание свести счеты. По словам Рогозина, за этой кампанией стоят люди, недовольные его работой по наведению финансового порядка в отрасли и борьбой с кумовством и коррупцией.