Представители российского консульства в Нью-Йорке посетили россиян, которые находятся в американской тюрьме Данбери, что в штате Коннектикут.

Представители российского консульства в Нью-Йорке посетили россиян, которые находятся в американской тюрьме "Данбери", что в штате Коннектикут, пишет агентство ТАСС.Так, летчик Константин Ярошенко рассказал, что после всех его жалоб на здоровье, его все-таки отправили на медкомиссию. Ранее россиянин писал омбудсмену Татьяне Москальковой, что из-за пыток и плохого питания он лишился почти всех зубов, а протезы, по мнению руководства тюрьмы, ему не положены.Вторая заключенная, Богдана Осипова, на условия содержания не жалуется. Ей даже позволено общаться с детьми по видеосвязи.Российские дипломаты заявили, что пристально следят за россиянами в тюрьмах США и всегда готовы оказать им всю необходимую помощь.Напомним, Ярошенко получил 20 лет тюрьмы по обвинению в перевозке крупной партии кокаина. Российский пилот уверен, что дело против него было сфабриковано спецслужбами Соединенных Штатов.Богдана Осипова приговорена к 7 годам заключения по статье "похищение детей родителями".