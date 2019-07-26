Москва и Анкара обсудили поставки пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом России 24 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Москва и Анкара обсудили поставки пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом "России 24" сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал возможный отказ Turkish Airlines от американских самолетов Boeing. Кроме того, Анкара готова подумать об альтернативе F-35.Покупка российских комплексов С-400 осложнила турецко-американские отношения: после нее Штаты пригрозили оставить страну без своих истребителей. И это при том, что президент США Дональд Трамп признал вину Вашингтона в произошедшем, ведь администрация Барака Обамы неоднократно отказывалась продавать Турции системы Patriot.