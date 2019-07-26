Российская теннисистка Анастасия Потапова продолжила успешное выступление на турнире в Юрмале. В четвертьфинальном матче против представительницы Румынии Партиции Марии Циг россиянка добилась победы в трех партиях со счетом 6:4, 0:6, 6:4.

Российская теннисистка Анастасия Потапова продолжила успешное выступление на турнире в Юрмале. В четвертьфинальном матче против представительницы Румынии Партиции Марии Циг россиянка добилась победы в трех партиях со счетом 6:4, 0:6, 6:4.Соперницы провели на корте 2 часа 12 минут. За выход в финал Потапова поспорит с победительницей встречи между румынкой Ириной Марией Барэ и Анастасией Севастовой из Латвии.Напомним, что призовой фонд турнира в Юрмале превышает 225 тысяч долларов.