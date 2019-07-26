Цены на кондитерские изделия в России могут вырасти на 5-7 процентов. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.

Цены на кондитерские изделия в России могут вырасти на 5-7 процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.Возможное подорожание эксперты связывают с тем, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10 процентов. Такой законопроект в третьем, окончательном, чтении недавно приняла Госдума.В скором времени компаниям придется уплачивать 20-процентный налог. А это скажется на цене сырья, которое активно используют в кондитерской промышленности. Подорожания ждут примерно через полгода.