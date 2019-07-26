В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что транспортировка военной техники из России в Сербию по Дунаю была запрещена. Накануне МИД Сербии выразил недовольство по поводу того, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

В Министерстве иностранных дел Румынии подтвердили, что транспортировка военной техники из России в Сербию по Дунаю была запрещена.Накануне МИД Сербии выразил недовольство по поводу того, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.В документе МИД Румынии сообщается, что, согласно действующим правилам, для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных грузов необходимо выполнение определенных условий. В их числе условие о том, что лицензия может быть выдана только румынскому оператору, который, в свою очередь, может оказывать услуги по транспортировке груза.В документе отмечается, что данное условие не было соблюдено, потому лицензия не могла выдаваться, сообщает "Интерфакс". Кроме того, в заявлении указано, что лицензия также не могла выдаваться из-за санкций, которые приняты ЕС в отношении России.Ранее сообщалось, что российские танки и бронетранспортеры, которые предназначены для вооруженных сил Сербии, арестованы и конфискованы Румынией. В связи с этим Сербия обвинила Румынию в нарушении Дунайской навигационной конвенции."Интерфакс", ссылаясь на румынский телеканал Antena 3, сообщает, что лицензия на транспортировку не была выдана Румынией, потому технику не отправляли по Дунаю. По данным СМИ, танки и бронетранспортеры были доставлены в Белград еще в начале недели транспортными самолетами.