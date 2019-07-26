Земля разверзлась под груженым горной породой самосвалом в Кемеровской области - тяжелая машина провалилась почти на 12 метров. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

Земля разверзлась под груженым горной породой самосвалом в Кемеровской области — тяжелая машина провалилась почти на 12 метров. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.Инцидент произошел во второй половине дня 25 июля в окрестностях Киселевска, на дороге над старой горной выработкой шахты. На кадрах видно кабину грузовика, который, по прикидкам спасателей, ушел на глубину около 12 метров.Водитель в результате аварии не пострадал и смог самостоятельно выбраться из салона, из ловушки его вытащили очевидцы. Удалось ли поднять на поверхность самосвал, остается неизвестным.