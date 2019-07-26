Сумма материального ущерба составила почти 30 тысяч рублей

Сумма материального ущерба составила почти 30 тысяч рублейВ начале июля этого года в полицию в Юрьев-Польском районе обратился представитель производственного кооператива, рассказавший, что с территории украли металлические элементы от зерносушилки. Сумма материального ущерба составила почти 30 тысяч рублей.Правоохранители установили личность подозреваемых, 29-летней женщины и её 41-летнего сожителя.Злоумышленники залезли на территорию предприятия, украли металлолом, общей массой 260 килограммов и сдали его в пункт приема лома.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.