Уже скоро модель Анастасия Решетова подарит рэперу Тимати второго ребенка. Будущие родители уже узнали пол малыша.

Уже скоро модель АнастасияРешетова подарит рэперу Тимати второго ребенка. Будущие родители уже узнали полмалыша.Об этом проговорилась экс-возлюбленная исполнителя – Алена Шишкова.Бывшая зазноба рэпера рассказала, что Решетова носит под сердцем сына. Об этомсообщает Telegram-канал "Только никому…".Отметим, что Тимати и Анастасия о том, кто именно у нихбудет – мальчик или девочка – не распространяются. Будущая мать эту темустарательно обходит.Меж тем модель с удовольствием рассказывает подписчикам личногоаккаунта в Instagram о самочувствии и течении беременности. Например,недавно Анастасия Решетова призналась, что в последнее время начала чувствоватьдискомфорт."Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится.Про спину вообще молчу", – поделилась . Отметим, что девушканаходится на седьмом месяце.Напомним, ууже есть дочь. Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова. Воспитаниемдевочки занимается мать артиста – Симона. С раннего возраста малышка изучаетанглийский язык, занимается балетом и посещает педагога по развитию памяти. Судяпо всему, с появлением в семье второго ребенка у знаменитой бабушки прибавится забот.