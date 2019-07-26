Уже скоро модель Анастасия
Решетова подарит рэперу Тимати второго ребенка. Будущие родители уже узнали пол
малыша.
Уже скоро модель Анастасия
Решетова подарит рэперу Тимати второго ребенка. Будущие родители уже узнали пол
малыша.
Об этом проговорилась экс-возлюбленная исполнителя – Алена Шишкова.
Бывшая зазноба рэпера рассказала, что Решетова носит под сердцем сына. Об этом
сообщает Telegram-канал "Только никому…".
Отметим, что Тимати и Анастасия о том, кто именно у них
будет – мальчик или девочка – не распространяются. Будущая мать эту тему
старательно обходит.
Меж тем модель с удовольствием рассказывает подписчикам личного
аккаунта в Instagram о самочувствии и течении беременности. Например,
недавно Анастасия Решетова призналась, что в последнее время начала чувствовать
дискомфорт.
"Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится.
Про спину вообще молчу", – поделилась . Отметим, что девушка
находится на седьмом месяце.
Напомним, у
уже есть дочь. Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова. Воспитанием
девочки занимается мать артиста – Симона. С раннего возраста малышка изучает
английский язык, занимается балетом и посещает педагога по развитию памяти. Судя
по всему, с появлением в семье второго ребенка у знаменитой бабушки прибавится забот.