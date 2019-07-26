Убийца женщины в подмосковном Раменском раскаялся. 38-летнему мужчине оформили явку с повинной. Пятилетняя девочка, на глазах которой зверски зарезали ее мать, в шоке.

Убийца женщины в подмосковном Раменском раскаялся.38-летнему мужчине оформили явку с повинной. Пятилетняя девочка, на глазахкоторой зверски зарезали ее мать, в шоке.Убийца женщины в подмосковном Раменском отправлен напсихолого-психиатрическую экспертизу. Меру пресечения изберет суд. Дочка жертвызверского убийства до сих пор в шоке, она сейчас у тети. Здоровью ребенканичего не угрожает.Трагедию снимал на телефон случайный свидетель. Женщина гуляла на детской площадке с пятилетнейдочкой. Видно, что она ждала встречи с мужчиной – как позже выяснилось, бывшимсожителем. Однако 38-летний ранее судимый местный житель без разговоров бьетженщину ножом – он нанес более 20 ударов.Родители на детской площадке подхватили детей и побежали., не обращая на них внимания, добивает , спокойно садится вмашину и уезжает. Полиция ввела план "Прехват", подозреваемогозадержали сотрудники ДПС в 30 километрах от города, передает .Соседи рассказали, что отношения погибшей с мужчиной изначально были тяжелыми. Женщина с ребенком появились в этом дворе чуть больше месяца назад. Подруге девушка часто жаловалась на побои от своего молодого человека.На допросе во всем признался. Он сообщил, чтомотивом преступления стала ревность. Мужчина заявил, что раскаялся в содеянноми написал явку с повинной.