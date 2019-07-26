26.07.2019

2019-07-26 09:25:34

Шурыгину уложат в постель со стариком

Скандально известная Диана Шурыгина снимется в картине Станислава Корецкого "Брат-3". Об этом пишет со ссылкой на самого режиссера.



По его словам, картина должна получиться о современной России, но с бандитскими разборками, как в 90-х. Барецкий жалуется, что многие российские актеры отказываются от участия в проекте. Так, отказом ответила Ирина Салтыкова, сыгравшая в "Брате-2" саму себя. Зато согласился Микки Рурк – он должен предстать в образе русского бандита, а вот с ним в постель придется лечь Шурыгиной, рассказал Барецкий.