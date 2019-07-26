Угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, злоумышленники открыто похитили барсетку с денежными средствами в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей, после чего скрылись...

СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве привлечены к уголовной ответственности два гражданина по факту разбоя в особо крупном размере.В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленники совместно с неустановленными соучастниками, находясь в помещении одного из московских баров, под предлогом покупки криптовалюты подошли к потерпевшему. Угрожая ему предметом, похожим на пистолет, они открыто похитили барсетку с денежными средствами в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей, после чего скрылись.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 24 лет и 31 года, в тот же день им предъявлено обвинение в совершении указанного противоправного деяния. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28