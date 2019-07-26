Ксения Собчак повышает градус виртуальной борьбы с Сергеем Шнуровым. В своем ответе на критическое стихотворение музыканта о ее ягодицах светская львица 13 раз употребила непечатное слово из четырех букв, обозначающее эту часть тела.

Ксения Собчак повышает градус виртуальной борьбы с СергеемШнуровым. В своем ответе на критическое стихотворение музыканта о ее ягодицахсветская львица 13 раз употребила непечатное слово из четырех букв, обозначающееэту часть тела.Ксения Собчак в своем ответе не стала оспаривать оценки СергеемШнуровым ее "пятой точки". Напомним, музыкант назвал ее "рыхлой,широкой и плоской" – и покрытой "кожей крокодила или гуся". Телеведущая не заостряла на этом внимания читателей – авместо этого атаковала лидера группировки "Ленинград" обвинениями внеадекватности. Мол, ему везде ягодицы мерещатся." В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Сережинуют? Дряблые *** приходят за Шнуровым! Плоские *** уснуть не дают! Можносказать: Ну, какая нам разница? Я же во всем разобраться хочу: Если кумирапреследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу?", – пишет светскаяльвица.Звездочки в приведенных выше строчках стоят вместо тогосамого слова, которое некоторые употребляют вместо литературного "ягодицы","пятая точка" или хотя бы "тыл". Остальную частьпоэтического произведения привести в издании невозможно по этическимсоображениям. Но там все еще хуже – поясняет, почему ее оппоненттак опасается этой части организма.Лидер группировки "Ленинград" отреагировал быстро.В небольшом и относительно приличном стихотворении Сергей Шнуров сравнилсветскую львицу с плавающими в бассейне экскрементами и посоветовал ей оставитьв покое Константина Богомолова – которого , по убеждениюмузыканта, заставляет писать эти "поэтические " ответы в Instagram.