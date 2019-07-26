Ксения Собчак повышает градус виртуальной борьбы с Сергеем
Шнуровым. В своем ответе на критическое стихотворение музыканта о ее ягодицах
светская львица 13 раз употребила непечатное слово из четырех букв, обозначающее
эту часть тела.
Ксения Собчак повышает градус виртуальной борьбы с Сергеем
Шнуровым. В своем ответе на критическое стихотворение музыканта о ее ягодицах
светская львица 13 раз употребила непечатное слово из четырех букв, обозначающее
эту часть тела.
Ксения Собчак в своем ответе не стала оспаривать оценки Сергеем
Шнуровым ее "пятой точки". Напомним, музыкант назвал ее "рыхлой,
широкой и плоской" – и покрытой "кожей крокодила или гуся". Телеведущая не заостряла на этом внимания читателей – а
вместо этого атаковала лидера группировки "Ленинград" обвинениями в
неадекватности. Мол, ему везде ягодицы мерещатся.
" В жуткую ночь после вечера хмурого Что нарушает Сережин
уют? Дряблые *** приходят за Шнуровым! Плоские *** уснуть не дают! Можно
сказать: Ну, какая нам разница? Я же во всем разобраться хочу: Если кумира
преследуют задницы, Может, ему обратиться к врачу?", – пишет светская
львица.
Звездочки в приведенных выше строчках стоят вместо того
самого слова, которое некоторые употребляют вместо литературного "ягодицы",
"пятая точка" или хотя бы "тыл". Остальную часть
поэтического произведения привести в издании невозможно по этическим
соображениям. Но там все еще хуже – поясняет, почему ее оппонент
так опасается этой части организма.
Лидер группировки "Ленинград" отреагировал быстро.
В небольшом и относительно приличном стихотворении Сергей Шнуров сравнил
светскую львицу с плавающими в бассейне экскрементами и посоветовал ей оставить
в покое Константина Богомолова – которого , по убеждению
музыканта, заставляет писать эти "поэтические " ответы в Instagram.