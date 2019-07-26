Россия напугала НАТО действиями двух бомбардировщиков во время учений BALTOPS-2019. Об этом рассказали журналисты китайского портала Sohu. После того, как военный альянс устроил очередные учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два самолета Ту-160.

Россия напугала НАТО действиями двух бомбардировщиков во время учений BALTOPS-2019. Об этом рассказали журналисты китайского портала Sohu.После того, как военный альянс устроил очередные учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160. Таким образом, считают авторы публикации, Москва решила проучить страны военного блока, показав им, что провокации у российских границ не сойдут с рук.В статье указано, что появление самых сильных российских бомбардировщиков "не на шутку напугало страны НАТО", сообщает РИА Новости. Китайский портал приводит данные, согласно которым самолеты обладают серьезной боевой мощью и могут лететь в течение 12 часов безостановочно, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки. Скорость полета бомбардировщиков может превышать два маха. В материале отмечается, что российские самолеты могут сбрасывать ядерные бомбы, пускать крылатые ракеты, а также перевозить 45 тонн гранат, благодаря чему их прозвали "мобильным арсеналом".Китайский портал отмечает, что когда бомбардировщики появились в небе над Балтийским морем, НАТО ничего не смог предпринять, поскольку самолеты совершали патрулирование исключительно в международном пространстве. Для того, чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, в воздух Дания подняла F-16, Швеция — JAS-39, а Финляндия — F-18. Отмечается, что российские самолеты словно бы не обратили внимания на то, что их окружили, продолжая свой полет.В Sohu заявили, что "эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной". Также авторы статьи отмечают, что европейские страны под руководством Вашингтона часто пытаются "окружить Россию и отрезать ее от остального мира", но Москва своими действиями показывает, что в обиду себя не даст.