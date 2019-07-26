Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Родько Елены Сергеевны...

Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Родько Елены Сергеевны, 30.01.2002 года рождения, москвички, которая 25 июля 2019 года ушла из социального учреждения, расположенного на территории округа, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см., славянской народности, телосложение плотное, глаза зеленые, волосы темно-русые длинные.Была одета: куртка красного цвета, синие джинсы с темной полоской, белая толстовка, кроссовки розового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22