Фигурант, похитив ключи от авто, планировал кататься на нем по району.
14 июля текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 38-летняя жительница Коврова, сообщившая о пропаже принадлежащего ей автомобиля «Пежо».
Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, женщина пояснила, что гостит у родственников, а транспортное средство было припарковано во дворе дома.
Информация о произошедшем была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, на одной из проселочных дорог обратили внимание на двух молодых людей, пытавшихся вытолкать из кювета схожий по приметам автомобиль.
В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что один из молодых людей, 20-летний брат потерпевшей, употребив спиртное, похитил ключи у собственницы автомобиля, планируя без её ведома кататься по району.
Дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).