Фигурант, похитив ключи от авто, планировал кататься на нем по району.

14 июля текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 38-летняя жительница Коврова, сообщившая о пропаже принадлежащего ей автомобиля «Пежо».Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, женщина пояснила, что гостит у родственников, а транспортное средство было припарковано во дворе дома.Информация о произошедшем была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, на одной из проселочных дорог обратили внимание на двух молодых людей, пытавшихся вытолкать из кювета схожий по приметам автомобиль.В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что один из молодых людей, 20-летний брат потерпевшей, употребив спиртное, похитил ключи у собственницы автомобиля, планируя без её ведома кататься по району.Дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).