Пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала, злоумышленники похищали алкогольную продукцию с прилоавков сетевых магазинов...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы совместно с коллегами из межмуниципальных отделов «Куриловское» и «Троицкий» г. Москвы задержали 21-летнюю девушку и 28-летнего мужчину, подозреваемых в кражах алкогольной продукции из сетевых магазинов на территории округа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Коммунарский" г. Москвы от представителя одного из сетевых магазинов поступило сообщение о краже. Как рассказал заявитель, неизвестные лица похитили с прилавка торгового зала алкогольную продукцию. Материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на юго-западе столицы. Ими оказались 21-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 28-летний уроженец одного из регионов России.Полицейские установили, что злоумышленники заранее спланировали детали совершения противоправных деяний. Чтобы успеть скрыться, они арендовали автомобиль, на котором приезжали в различные сетевые магазины на территории Новой Москвы. Пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала, они похищали алкогольную продукцию. Похищенный товар молодые люди продавали, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению еще трех аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории округа. Общая сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.По данным фактам отделением дознания МО МВД России «Троицкий», а также следственными отделами МО МВД России «Куриловское», «Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении ее соучастника - в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38