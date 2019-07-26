Пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала, злоумышленники похищали алкогольную продукцию с прилоавков сетевых магазинов...
«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы совместно с коллегами из межмуниципальных отделов «Куриловское» и «Троицкий» г. Москвы задержали 21-летнюю девушку и 28-летнего мужчину, подозреваемых в кражах алкогольной продукции из сетевых магазинов на территории округа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Коммунарский" г. Москвы от представителя одного из сетевых магазинов поступило сообщение о краже. Как рассказал заявитель, неизвестные лица похитили с прилавка торгового зала алкогольную продукцию. Материальный ущерб составил более 5 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на юго-западе столицы. Ими оказались 21-летняя приезжая из ближнего зарубежья и 28-летний уроженец одного из регионов России.
Полицейские установили, что злоумышленники заранее спланировали детали совершения противоправных деяний. Чтобы успеть скрыться, они арендовали автомобиль, на котором приезжали в различные сетевые магазины на территории Новой Москвы. Пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала, они похищали алкогольную продукцию. Похищенный товар молодые люди продавали, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.
В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению еще трех аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории округа. Общая сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.
По данным фактам отделением дознания МО МВД России «Троицкий», а также следственными отделами МО МВД России «Куриловское», «Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении ее соучастника - в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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