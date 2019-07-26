Сотрудники Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Кавказского района обезвредили несколько схронов со взрывчаткой. Специалисты получили информацию о средствах поражения, спрятанных в нескольких местах города Кропоткин.

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Кавказского района обезвредили несколько схронов со взрывчаткой, сообщает ГТРК "Кубань". Специалисты получили информацию о средствах поражения, спрятанных в нескольких местах города Кропоткин. В ходе проверки оперативники обнаружили и изъяли две тротиловых шашки по 200 граммов каждая и детонационный шнур длиной в 20 метров.Согласно законодательству все находки были изъяты и направлены на экспертизу. Результаты станут известны в ближайшее время. По их итогам примут процессуальное решение. По факту опасных схронов начата доследственная проверка. Будет проведен ряд мероприятий, направленных на установление причастных к организации тайников.