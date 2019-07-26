Сообщники продавали несертифицированный алкоголь и сигареты своим знакомым

Сообщники продавали несертифицированный алкоголь и сигареты своим знакомымЖителя Мурома и его сожительницу обвиняют в приобретении, перевозке, хранении в товаров и продукции без маркировки.Дома у обвиняемых изъяли более 180 бутылок алкогольной продукции и свыше 13 тысяч пачек сигарет различных наименований. Розничная стоимость всей продукции превысила 700 тысяч рублей.Экспертиза показала, что алкоголь и сигареты не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов.Сожители рассказали, что приобрели немаркированную продукцию в интернете, а затем продавали знакомым, доставляя по адресам заказчиков.Уголовное дело направлено в суд. Нарушителям грозит до 6-ти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.