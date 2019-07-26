Аниту Цой увезли на скорой с концерта Григория Лепса.
Артисты участвуют в фестивале Жара, который проходит в Баку.
Аниту Цой увезли на скорой с концерта Григория Лепса.
Артисты участвуют в фестивале "Жара", который проходит в Баку.
Аниту Цой выносили из
зала на носилках. Все произошло почти сразу после начала концерта. Неожиданно к
звездной VIP-ложе
подъехала скорая.
Зрители увидели, как с пола подняли известную певицу Аниту
Цой, у нее была перевязана нога. Как именно певица ее повредила, не
объясняется. Свидетели сообщают, что директор певицы снимал все происходящее на
телефон.
Недавно певица призналась, что столкнулась с проблемой, которая не дает ей покоя. заявила, что стремительно набирает лишние килограммы.
Артистку раздражает, что все концертные костюмы становятся ей малы. В то же время, в своем положении она видит и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила исполнительница. По словам , сейчас она весит 75 килограммов.