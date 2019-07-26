Официальный представитель Бари Алибасова выступил с заявлением. Он сообщил об ухудшении состояния музыкального продюсера.

Официальный представитель Бари Алибасова выступил с заявлением. Он сообщил об ухудшении состояния музыкального продюсера.Врачи НИИ им. Склифосовского диагностировали у продюсераБари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см. При этом еще в начале июля обследование показало сужение до 0,8 см. Также у продюсера диагностирован эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс. Все это последствия химического ожога пищевода в результате отравления чистящим средством для труб."По причине серьезногосужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Дажетаблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. БариКаримович сильно похудел", – рассказал помощник продюсера Вадим Горжанкин.Состояние Алибасова ухудшилось настолько, что не возможно хирургическое вмешательство. "Алибасову оказываетсявся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Не исключено проведениеоперации на пищеводе. Все зависит от дальнейшей динамики", – заключил представитель Бари Алибасова.Напомним, в начале июня стало известно о срочной госпитализации музыкального продюсера. Сообщалось, что тот по ошибке выпил средство для прочистки труб. Далее новости шли одна тревожнее другой: утверждалось, будто Бари Алибасов на грани жизни и смерти. Впрочем, через пару недель продюсер не только смог выписаться, но и благополучно сняться в шоу Андрея Малахова.В результате, разразился скандал. Появились слухи, будто Бари Алибасов инсценировал отравление, чтобы лишний раз пропиариться и заработать.