Похищенные вещи и документы полицейские вернули законной владелице.

В конце июня текущего года в ОМВД России по Суздальскому району обратилась женщина, сообщившая о хищении у неё сумки. Полицейским потерпевшая пояснила, что находится в Суздале проездом. Во время посещения одного из городских кафе, женщина оставила без присмотра сумку со всеми находившимися у неё вещами и документами, а когда вернулась, имущество не обнаружила.Сотрудник полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых через несколько дней установили личность и местонахождение злоумышленника. Фигурант, 36-летний житель Суздаля, был задержан полицейскими на территории районного центра.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что находившиеся в сумке деньги потратил по собственному усмотрению. Документы и вещи были изъяты полицейскими и возвращены законной владелице.В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателями ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.