В рамках пресс-конференции ректоры четырех томских вузов (ТПУ, ТГУ, ТГАСУ и ТУСУР) и замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова рассказали о защите проекта по созданию в регионе научного центра мирового уровня.

В рамках пресс-конференции ректоры четырех томских вузов (ТПУ, ТГУ, ТГАСУ и ТУСУР) и замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова рассказали о защите проекта по созданию в регионе научного центра мирового уровня. Концепт был представлен на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий, сообщает ГТРК "Томск"."На протяжении двух недель 54 представителя университетских команд участвовали в многодневных лабораториях, клубах мышления, различных мастер-классам, лекциях, и погружались во все возможные аспекты цифровой трансформации высших учебных заведений. Интенсив помог заключить несколько десятков соглашений с научно-образовательными организациями и вузами. Итогом станет разработка совместных программ и проектов в сфере IT, космического приборостроения и научных исследований", – рассказали представители пресс-службы областной администрации.Главный результатом работы томской команды на "Острове" стала защита проекта научного центра мирового уровня "ИНОТомск". Благодаря новизне и амбициозности идеи, НОЦ высокие оценки от членов комиссии. Как отметила заместитель губернатора Людмила Огородова, проект может внести существенный вклад в развитие научного и образовательного потенциала страны.В основе идеи томского НОЦ лежит интеграция науки, образования и реального сектора экономики в общие высокотехнологические проекты с перспективой выхода на мировой рынок, а также идея создания "Большого университета", который должен стать мощным толчком в экспорте образования. Кроме того, он поможет привлечь в Томск больше ученых и талантливой молодежи."Концепция "Большого университета" заключается в том, чтобы студенты получили возможность выбора направлений для подготовки и могли в сетевом формате использовать все университетские площадки и платформы других региональных образовательных центров", – рассказала Людмила Огородова.Проекту еще предстоит ряд доработок. В его обсуждении примут участие представители студенческого и научного сообществ. После этого ожидается совместная стратегическая сессия, где обсудят план действий по его продвижению и участию в конкурсе в 2020 году.