Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые коснутся французского винодельческого сектора. Это связано с цифровым налогом, который ввел Париж на компании из США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые коснутся французского винодельческого сектора. Это связано с "цифровым налогом", который ввел Париж на компании из США.Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter. Он написал, что Франция только что наложила цифровой налог "на великие американские технологические компании". По словам американского лидера, если кто-то облагает их налогом, то это может быть только родная страна. Трамп сообщил, что американская сторона скоро объявит о существенных ответных действиях, связанных с "безрассудством Макрона"."Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!", — резюмировал Трамп.Как сообщает агентство Bloomberg, Франция ранее ввела налог в размере 3 процентов на цифровые сервисы, в их числе Facebook и Amazon.