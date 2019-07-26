Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировали в пресс-службе главы украинского государства, подчеркнув, что Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Зеленского — с уверенной победой его партии "Слуга народа" в ходе формирования нового состава Верховной рады.В ответ Зеленский поблагодарил Трампа за то, что Вашингтон сохраняет лидерство в политическом давлении на Москву.Глава Белого дома высказал уверенность, что теперь Киев сможет быстро улучшить имидж страны и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.Оба лидера также сообщили друг другу о необходимости личной встречи.