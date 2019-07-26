Порядка 30 процентов покупателей жилья до сих пор относятся настороженно к ипотечному кредитованию, считая этот вариант решения жилищного вопроса непредсказуемым и дорогим.

С тем, что ипотека – эффективный инструмент решения жилищной проблемы, согласились еще 30 процентов участников опроса, проведенного компанией "МИЭЛЬ". 31 процент респондентов уже имели опыт покупки жилья в ипотеку.Настороженное отношение к ипотеке связано со страхом не справиться со своевременным обслуживанием кредита, отмечают аналитики, и рекомендуют рассчитывать размер кредита, исходя из дохода, а не подстраивать доход под кредит.Оптимальный вариант – когда ежемесячные выплаты по ипотеке не превышают 30 процентов от суммы дохода, в ином случае заемщику грозит "ипотечная усталость" – состояние, при котором ощущается психологическое давление, что в результате приводит к проблемам личного характера.