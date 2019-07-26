Турция может пересмотреть заказ на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines.

Турция может пересмотреть заказ на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines.Как передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом мировую общественность проинформировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара – хороший покупатель, но в ситуации давления со стороны Вашингтона, может пересмотреть свою позицию.Как отмечает Bloomberg, речь идет о заказе сотни Boeing на общую сумму около 10 миллиардов долларов. При этом первый пассажирский самолет из этого заказа уже прибыл в июне 2019 года в Стамбул.Отношения двух стран серьезно ухудшились после заявления США о том, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 делает невозможным участие Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.В ответ Эрдоган назвал позицию американской стороны – грабительской и дал понять, что если Турция не получит F-35, то будет думать об альтернативных предложениях.