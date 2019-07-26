В частном доме бывшего председателя Астраханской области Расула Султанова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, во время обыска обнаружили несколько дорогостоящих ружей и множество ювелирных украшений. СКР обнародовал запись из покоев экс-чиновника.

В частном доме бывшего председателя Астраханской области Расула Султанова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, во время обыска обнаружили несколько дорогостоящих ружей и множество ювелирных украшений. СКР обнародовал запись из покоев экс-чиновника.Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова задержали в пятницу, 26 июля, по подозрению в том, что они взяли кредит в банке на 6 миллиардов рублей на нужды области, притом что в областном бюджете были деньги. Кроме того, следователи подозревают, что чиновники могли найти предложения с более низкой ставкой. По их версии, бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей.На кадрах виден новый двухэтажный дом Султанова, застекленная веранда и несколько подсобных помещений. В кабинете бывшего чиновника оперативники нашли коллекционное оружие и множество ювелирных украшений, стоимость которых не называется.Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года. Шведов занимает пост заместителя главы правительства региона — министра финансов с 2010 года.