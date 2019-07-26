Телеведущая рассказала о сложностях, с которыми столкнулась,
пытаясь совместить работу и материнство. Анфиса Чехова призналась, что
постоянно испытывает чувство вины.
Телеведущая рассказала о сложностях, с которыми столкнулась,
пытаясь совместить работу и материнство. Анфиса Чехова призналась, что
постоянно испытывает чувство вины.
Знаменитость стала гостьей YouTube-шоу Татьяны Лазаревой.
Анфиса Чехова сообщила, что ее сын Соломон "растет как сорная трава". Также теледива
рассказала, что ее главная проблема как матери – чувство вины.
"Я каждый раз ее испытываю, если я рядом с ребенком, я себя
могу винить в том, что надо бы с ним поиграть, уйти с головой в игру, а я параллельно
дела делаю, обед готовлю, на телефонные сообщения отвечаю. Если я не с ребенком,
то думаю, почему я не с ребенком", – поделилась Чехова.
Бываю моменты, когда Анфиса нуждается в одиночестве.
Временами после работы она сидит в машине рядом с домом и не поднимается в
квартиру, где ее ждет сын. В этот момент, по признанию Чеховой, она испытывает
сложные чувства, вину в том числе. "Мне нужно время подумать, собраться с мыслями",
– отметила теледива.
Знаменитость сообщила также, что вынуждена часто расставаться с
ребенком. "Я с детства с ним разлучалась, он у меня по два месяца живет в Грузии,
например. У него там есть бабушки, там живет папа. Я не могу не отпускать его
на лето общаться. А потом он приезжает и у него нервный тик. Я вызываю врача-кинезиолога,
например. Он мне говорит: "У него глаз тикает, потому что он по вам скучает. Его
нельзя на два месяца в Грузию". И все", – рассказала Анфиса Чехова.
По словам теледивы, очень многие врачи внушают, что женщина
должна быть постоянно рядом с ребенком. Однако такой роскоши она позволить себе
не может. Звезда вернулась на работу, когда Соломону было всего два месяца.
"У меня были поставки молока, я сцеживалась, таксист отвозил,
кормил, возвращался. А что делать? Меня никто не содержит. Мне надо работать. И
даже если бы мне не надо было работать – мое предназначение не только быть
матерью. Когда я смотрю в Instagram за домохозяйками, которые с детьми сидят
дома, у меня начинается паническая атака. Я начинаю задыхаться, как будто меня
с аквалангом опустили в воду, чего я также боюсь, как быть домохозяйкой. Я знаю
про себя, что я больше, чем мать и не смогу быть только матерью", – поведала
Анфиса Чехова.