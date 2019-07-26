Телеведущая рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, пытаясь совместить работу и материнство. Анфиса Чехова призналась, что постоянно испытывает чувство вины.

Телеведущая рассказала о сложностях, с которыми столкнулась,пытаясь совместить работу и материнство. Анфиса Чехова призналась, чтопостоянно испытывает чувство вины.Знаменитость стала гостьей YouTube-шоу Татьяны Лазаревой.Анфиса Чехова сообщила, что ее сын Соломон "растет как сорная трава". Также теледиварассказала, что ее главная проблема как матери – чувство вины."Я каждый раз ее испытываю, если я рядом с ребенком, я себямогу винить в том, что надо бы с ним поиграть, уйти с головой в игру, а я параллельнодела делаю, обед готовлю, на телефонные сообщения отвечаю. Если я не с ребенком,то думаю, почему я не с ребенком", – поделилась Чехова.Бываю моменты, когда Анфиса нуждается в одиночестве.Временами после работы она сидит в машине рядом с домом и не поднимается вквартиру, где ее ждет сын. В этот момент, по признанию Чеховой, она испытываетсложные чувства, вину в том числе. "Мне нужно время подумать, собраться с мыслями",– отметила теледива.Знаменитость сообщила также, что вынуждена часто расставаться сребенком. "Я с детства с ним разлучалась, он у меня по два месяца живет в Грузии,например. У него там есть бабушки, там живет папа. Я не могу не отпускать егона лето общаться. А потом он приезжает и у него нервный тик. Я вызываю врача-кинезиолога,например. Он мне говорит: "У него глаз тикает, потому что он по вам скучает. Егонельзя на два месяца в Грузию". И все", – рассказала Анфиса Чехова.По словам теледивы, очень многие врачи внушают, что женщинадолжна быть постоянно рядом с ребенком. Однако такой роскоши она позволить себене может. Звезда вернулась на работу, когда Соломону было всего два месяца."У меня были поставки молока, я сцеживалась, таксист отвозил,кормил, возвращался. А что делать? Меня никто не содержит. Мне надо работать. Идаже если бы мне не надо было работать – мое предназначение не только бытьматерью. Когда я смотрю в Instagram за домохозяйками, которые с детьми сидятдома, у меня начинается паническая атака. Я начинаю задыхаться, как будто меняс аквалангом опустили в воду, чего я также боюсь, как быть домохозяйкой. Я знаюпро себя, что я больше, чем мать и не смогу быть только матерью", – поведалаАнфиса Чехова.