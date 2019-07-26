Подозреваемого в жестокой расправе над жительницей подмосковного Раменского, проверяется на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму.

Подозреваемого в жестокой расправе над жительницей подмосковного Раменского, проверяется на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму, передает ТАСС.По данным правоохранительных органов, задержанный проверяется на причастность к еще одному убийству, совершенному на территории Республики Крым. Во время задержания подозреваемый 1981 года рождения оказывал активное сопротивление, в связи с чем был доставлен в районную больницу в Раменское. Позже он будет допрошен.Ранее сообщалось, что в четверг в Раменском на детской площадке мужчина нанес женщине около 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.Женщина скончалась на месте от полученных ранений. Позже полицейские задержали подозреваемого в лесополосе под Ногинском.Известно, что подозреваемый написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, на убийство его толкнула ревность. Девочка, на глазах которой убили мать, онемела, получив психотравматический шок. В настоящее время ребенок находится в больнице под присмотром тети.