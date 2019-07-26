Норвежцы испугались русского лосося. Так они называют нашу горбушу. Рыба в большом количестве пришла на нерест из вод Кольского полуострова в реки Норвегии. Ученые считают, что она может вытеснить местные виды рыб. И не нашли ничего умнее, как призвать рыбаков ловить побольше горбуши.

Норвежцы испугались "русского лосося". Так они называют нашу горбушу. Рыба в большом количестве пришла на нерест из вод Кольского полуострова в реки Норвегии. Ученые считают, что она может вытеснить местные виды рыб. И не нашли ничего умнее, как призвать рыбаков ловить побольше горбуши. Против так называемого "захватчика" уже устанавливают специальные ловушки."Русский лосось" вторгся в Норвегию. Убейте их". С таким заголовком вышло издание Dagbladet. Речь идет не о полчищах спецназа, штурмом берущих фьорды, а действительно о рыбе."Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с данным явлением", — пишет газета.Данное явление — это обычная горбуша, идущая на нерест в реки северных регионов страны. Почему она стала угрозой национального уровня, пояснили ученые. Якобы, это пока не доказано, может навредить местным видам и вытеснить их из водоемов.Горбуша — красная рыба, семейства лососевых. Родом из Тихого океана. Эксперименты по ее акклиматизации в Белом и Баренцевом морях начались в Советском Союзе еще в 50-е годы. Прижилась не сразу, но, когда расплодилась, отказалась признавать госграницы и на нерест в реки ходит не только в России, но и Норвегии, где новому виду в устоявшейся экосистеме не рады."Норвежцы ее естественно не ждали, они достаточно имеют свою собственную рыбу, как дикие популяции, так и искусственно выращенную садковую. Поэтому горбуше они не рады, тем более в таких масштабах", — поясняет председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства "Русский лосось" Геннадий Жарков.Среди тихоокеанских лососей горбуша — наименее ценная. Живет в море, раз в 2 года заходит в реки на нерест. После чего гибнет в таком количестве, что буквально забивает русло. Рыбы стоят спина к спине. Норвежцы, годами вылавливающие лишь семгу, и вообще предпочитающие садковую рыбу, что делать с диким русским оккупантом, пока не знают.В норвежском Финнмарке жители описывают распространение горбуши, как «нашествие». Зато по другую сторону границы, в Мурманской области, это вторжение ждут, зачеркивая дни в календаре. За утро можно не напрягаясь вытащить до 20 хвостов.На Кольском полуострове сейчас самый сезон ловли горбуши. Рыбаки едут из Карелии, Архангельской и Ленинградской областей. Ловить можно только по лицензии. За этим строго следят рыбинспекторы. Нарушение — штраф и конфискация снастей. Но каждая лицензия окупается с лихвой., рыбак"Удовольствие ни с чем не сравнимое. На платной рыбалке ты заплатишь 5 тысяч, а поймаешь 2 штучки. Тут разрешено все-таки 18 штук", — рассказывает рыбак Андрей Петрушин.В Норвегии на горбушу даже лицензия не нужна. Но там она в "черном списке" чужеродных видов. Поэтому экологи призывают ставить сети. Теперь в пограничном городе Киркенесе проходит линия фронта в борьбе с русским «вторжением»."Горбуша — специфический вид тихоокеанских лососей, который заходит в реки в огромных количествах. В речку может зайти несколько десятков тысяч особей, а если река небольшая, то спины будут торчать на всех перекатах", — добавляет председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства "Русский лосось" Геннадий Жарков.В реки горбуша заходит каждый год, но в нечетные популяция значительно больше. Так что норвежцам остается переждать русский натиск или просто вооружиться удочками. В следующем году такой рыбалки уже не будет.