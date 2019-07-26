Владимира Зеленского просят открыть железнодорое сообщение с
Крымом. Авторы петиции, которая появилась на сайте президента Украины, уверены:
это надо сделать до того, как пустят поезда по Крымскому мосту.
Владимира Зеленского просят открыть железнодорое сообщение с
Крымом. Авторы петиции, которая появилась на сайте президента Украины, уверены:
это надо сделать до того, как пустят поезда по Крымскому мосту.
Обращение к Владимиру Зеленскому инициировал житель
Севастополя, который сейчас живет на Украине. Он поясняет в документе:
украинцам, которые хотят встретиться со своими родственниками в Крыму,
приходится преодолевать трудности. В частности, из-за запретов Киева они
прибегают к услугам нелегальных перевозчиков и существенно переплачивают за
поездки.
При этом вся необходимая инфраструктура для возобновления
железнодорожного сообщения существует. Поезда ведь ходили на полуостров через
украинскую территорию. Однако в декабре 2014 года Совет национальной
безопасности и обороны ввел запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым
авиационным и железнодорожным транспортом, а позже радикалы заблокировали и железнодорожную
ветку в Армянск, напоминает ТАСС.
"Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда
до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019.
Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому не
будем нужны", – считает автор петиции, направленной .
Сейчас в Крыму действует только пригородное сообщение. Однако
на декабрь запланировано открытие железнодорожной части Крымского моста – о чем и напомнили . После
запуска движения по переправе поезда будут ходить в Крым из десятка российских
городов.