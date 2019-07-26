Владимира Зеленского просят открыть железнодорое сообщение с Крымом. Авторы петиции, которая появилась на сайте президента Украины, уверены: это надо сделать до того, как пустят поезда по Крымскому мосту.

Владимира Зеленского просят открыть железнодорое сообщение сКрымом. Авторы петиции, которая появилась на сайте президента Украины, уверены:это надо сделать до того, как пустят поезда по Крымскому мосту.Обращение к Владимиру Зеленскому инициировал жительСевастополя, который сейчас живет на Украине. Он поясняет в документе:украинцам, которые хотят встретиться со своими родственниками в Крыму,приходится преодолевать трудности. В частности, из-за запретов Киева ониприбегают к услугам нелегальных перевозчиков и существенно переплачивают запоездки.При этом вся необходимая инфраструктура для возобновленияжелезнодорожного сообщения существует. Поезда ведь ходили на полуостров черезукраинскую территорию. Однако в декабре 2014 года Совет национальнойбезопасности и обороны ввел запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крымавиационным и железнодорожным транспортом, а позже радикалы заблокировали и железнодорожнуюветку в Армянск, напоминает ТАСС."Просто одним указом отменить запрет и пустить поездадо начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019.Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому небудем нужны", – считает автор петиции, направленной .Сейчас в Крыму действует только пригородное сообщение. Однакона декабрь запланировано открытие железнодорожной части Крымского моста – о чем и напомнили . Послезапуска движения по переправе поезда будут ходить в Крым из десятка российскихгородов.