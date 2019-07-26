На Урале собираются ликвидировать уже полгода неработающую колонию для осужденных с туберкулезом. Исправительное учреждение было закрыто из-за нехватки врачей, а заключенные переведены в другие ЛИУ.

Ликвидацию колонии начальник пресс-службы УФСИН Свердловской области Александр Левченко назвал рутинным мероприятием. Решение было принято комплексно, вместе с областным министерством юстиции."Обязательно будет привлечена специальная структура, которая этим занимается, будет проведена деконтаминация, чтобы уничтожить микобактерии на поверхностях зданий", - рассказал Левченко изданию "Такие дела". Он добавил, что "туберкулезные" здания в соответствии с российским законодательством уничтожают, сжигая по частям.ЛИУ с деревянными строениями ликвидируют в России каждый год, поскольку количество осужденных ежегодно сокращается на 5-7%.