Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Скутельника Владимира Николаевича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Скутельника Владимира Николаевича, 1963 года рождения, который 17 июля 2019 года ушел из дома в п. Краснопахорское и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 172 cм, глаза карие, лысый.Был одет: черная ветровка, черная футболка, черные джинсы, черные ботинкиОсобые приметы: на лице в области лба слева и на верхней губе справа имеются небольшие шрамыПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79