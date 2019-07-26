Появились сенсационные данные, что на самом деле в суде за головокружительное имущество с Евгением Петросяном ведет борьбу не его бывшая жена Елена Степаненко, а единственная дочь Викторина.

Появились сенсационные данные, что на самом деле в суде за головокружительное имущество с Евгением Петросяном ведет борьбу не его бывшая жена Елена Степаненко, а единственная дочь Викторина.Еще в 2018 году Евгений Петросян оформил развод с Еленой Степаненко. Пара была вместе на протяжении нескольких десятилетий, однако все рассыпалось в прах, когда на горизонте показалась молодая Татьяна Брухунова. По слухам, именно она стала причиной развода юмористов. И если с расторжением брака проблем не было, то разделу имущества, которое, по самым скромным оценкам, тянет на полтора миллиарда рублей, не видно конца.Иск о разделе имущества подала Елена Степаненко. Однако в юмористических кругах шепчутся, что на самом деле борется за коллекцию антиквариата (самую дорогую часть имущества) не она, а Викторина, дочь Евгения Петросяна. Она родилась в первом браке артиста, отучилась на историческом факультете МГУ, а потом вышла замуж и уехала жить в Америку. С отцом, несмотря на большое расстояние, она регулярно общалась. Но до тех пор, пока в его жизни не появилась Татьяна Брухунова и возникла идея развода. Сама помощница Петросяна в интервью на Первом канале ясно дала понять, что в судебных разбирательствах Викторина приняла сторону Елены Степаненко и перестала общаться с отцом.Говорят, Викторина уже одержала первую победу: добилась того, чтобы суд постановил, что вся коллекция раритетов до окончания разбирательств будет находиться на хранении у Елены Степаненко, в той квартире, где она сейчас живет (и куда не пускает бывшего мужа). Примечательно, что ранее адвокат юмористки рассказывал, как Евгений петросян предлагал все поделить мирно: ей – недвижимость, ему – всю коллекцию. Но та не согласилась."Не так чтобы дочь пошла против отца – нет, она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц. Если коллекция останется у Степаненко, она наверняка завещает раритеты женщине, которую считает своей дочкой. Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо", – цитирует своего источника .Адвокаты Елены Степаненко в суде уже озвучили мысль, что Евгений Петросян мог выводить деньги из семейного бюджета. Дело в том, что за два года Татьяна Брухунова купила в Москве две квартиры, рыночная стоимость которых 280 миллионов рублей, и сделала в них дорогой ремонт. Говорят, что бывшая жена (и дочка Петросяна) готовы закрыть глаза на эти траты, если всю коллекцию шедевров юморист согласится уступить. Иначе к квартирам Татьяны Брухуновой будут вопросы...