Проведенной экспертизой установлено, что изъятые награды являются подлинными государственными наградами СССР. Со слов злоумышленника награды он нашел на улице...

Сотрудник УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В результате проверки информации сотрудники полиции на улице Арбат задержали 43-летнего приезжего при попытке сбыта наград. У злоумышленника изъяты медали: 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг (2 шт), 50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г .Проведенной экспертизой установлено, что изъятые награды являются подлинными государственными наградами СССР. Со слов злоумышленника награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца награды.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60