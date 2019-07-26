Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства
Прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства
Александровская городская прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.
С 1 января 2019 деятельность по захоронению ТКО на Александровской городской свалке, расположенной вблизи деревни Машково, осуществляет ООО «Экоресурс».
В ходе осмотра специалисты выяснили, что на свалке частично отсутствует изоляция уплотненного слоя отходов грунтом. Кроме этого, в нарушение положений природоохранного законодательства ООО «Экоресурс» не разработал нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Гендиректора ООО «Экоресурс» оштрафован на 110 тысяч рублей.
Но и это еще не все. У ООО «Экоресурс» отсутствует утвержденный тариф на захоронение ТКО. В Фирме назначили штрафы в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.
Также установлено, что в нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения работники ООО «Экоресурс», осуществляющие деятельность непосредственно на объекте захоронения отходов, не прошли обязательные медосмотры.
За это ООО «Экоресурс» оштрафовали 10,5 тысяч рублей.