Поздравительное письмо Борису Джонсону, которое отправил глава МВД Эстонии, спровоцировало скандал в правительстве.

Поздравительное письмо новому британскому премьеру Борису Джонсону, которое отправил глава МВД Эстонии, спровоцировало скандал в правительстве.Март Хельме поддержал стремление Лондона покинуть Евросоюз, сравнив его с Союзом Советским.На министра набросились с критикой коллеги по правительству, в том числе премьер-министр. Попросили быть осторожнее в словах.За главу МВД вступился его сын — министр финансов и сказал, что Брюссель поощряет только сторонников своей идеологии. А главный враг — политики, которые беспокоятся об интересах своих государств, передает телеканал "Россия 24".