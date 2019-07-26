От его действий пострадало 13 девочек

От его действий пострадало 13 девочекТренера спортклуба признали виновным в совершении развратных действий, действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних, фото- и видеосъёмке детей в целях изготовления порно, распространении порнографии.Потерпевшими от действий педофила стали 13 девочек. С несовершеннолетними мужчина знакомился в соцсетях и склонял их к интимной близости. Он высылал детям фотографии эротического содержания, чего требовал и от них.Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.