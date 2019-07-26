В Москву из Туниса сегодня вернулись российские туристы, пострадавшие в ДТП в последние минуты отпуска. Автобус, в котором ехали 50 пассажиров, перевернулся по дороге в аэропорт. Многие получили ушибы и травмы, но так ни не дождались никакой помощи. Люди сами выбирались из салона и пешком шли в аэропорт. А лечиться, похоже, придется за собственный счет.

В Москву из Туниса сегодня вернулись туристы, пострадавшие в ДТП в последние минуты отпуска. Автобус, в котором ехали 50 пассажиров, перевернулся по дороге в аэропорт. Многие получили ушибы и травмы, но так и не дождались на месте никакой помощи. Люди сами выбирались из салона и пешком шли в аэропорт. А лечиться, похоже, им придется за собственный счет уже в России.Выход — через лобовое стекло. Автобус почти доехал до аэропорта, но в последний поворот водитель вошел на скорости под девяносто. Автобус выбросило в кювет и почти десять метров он ехал на боку."Разбили стекла, сначала стали эвакуировать детей, вылезли на верх автобуса, то есть на его бок", — рассказывает пострадавший Максим Мосин.Водитель сбежал. До этого он только не давал разбивать окна, чтобы люди могли выбраться. Еще от гостиницы автобус отъехал с сильным креном — весь багаж погрузили на одну сторону.Пятьдесят человек, с травмами, без какой-либо помощи... До аэропорта тунисского острова Джерба пришлось идти пешком, но и там их никто не ждал."Прибежал сотрудник аэропорта. Кричала: "Кому нужна помощь, пройдите со мной". Я ей сказал, что не все же передвигаться могут", — делится пострадавший Роман Демченко."Сотрудники Coral Travel не отвечали ни на какие вопросы о том, что нам делать, действует ли страховой полис, куда нам обратиться. Мы были предоставлены сами себе", — сообщила пострадавшая Анна.Показательно то, что даже сюда, в Шереметьево, встречать травмированных клиентов представители туристических компаний не явились — ни из Coral Travel, ни из Sunmar. Хотя у людей не просто ушибы и ссадины, а переломы и черепно-мозговые травмы. Людей по телефону отправили в страховую компанию. Там сказали, что за медпомощью нужно было обращаться в Тунисе, а теперь страховка не действует."Я вперед откинулся, носом ударился. У меня шея болит", — рассказал пострадавший ребенок Матвей Мосин."У меня повреждение позвоночника и ребер. Трудно говорить", — делится другая пострадавшая.Фактически, группа российских туристов из перевернувшегося автобуса спасла себя сама. В тунисском аэропорту им выдали лишь по бутылочке бесплатной воды. Для того, чтобы травмированные люди смогли без очереди зарегистрироваться на рейс, им предложили купить специальные талончики по 30 евро с человека. Тогда группа просто обратилась к тем, кто стоял в очереди: "Пустите нас, пожалуйста, у нас пострадавшие". В очереди стояли российские туристы из других курортов. Ни один человек не отказал, все просто сделали шаг в сторону и дали дорогу.