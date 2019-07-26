В одной из квартир Ростова-на-Дону поселился огромный паук. Членистоногое свило себе гнездо прямо в диване.

Фотография паука в коконе из паутины между подушками опубликовали в соцсети "ВКонтакте", сопроводив подписью: "Теперь это его квартира".Пользователи бурно отреагировали на публикацию, порекомендовав хозяевам переписать на паука квартиру и сменить место жительства – "желательно покинуть планету".Фото: ї vk.com/etorostovnadonuПо мнению комментаторов сочли паука птицеедом, однако некоторые пользователи предположили, что в ростовской квартире поселился тарантул.