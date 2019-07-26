Сенатский комитет по разведке рекомендует властям США расширить кибердеятельность министерства внутренней безопасности, ФБР и других силовых структур для борьбы с угрозами для выборов.

Сенатский комитет по разведке рекомендует властям США расширить кибердеятельность министерства внутренней безопасности, ФБР и других силовых структур для борьбы с угрозами для выборов.Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе по итогам проведенного комитетом расследования. Опубликованная часть — первый том, в то время как общий объем доклада составит пять томов, сообщает РИА Новости.Авторы доклада признают, что в разных штатах страны безопасность выборов находится на разном уровне (устаревшее оборудование, нехватка кадров, уязвимость для атак и т.д.).Помимо этого, комитет рекомендует организовать эффективное сдерживание, сообщив потенциальным противникам, что США не потерпят вмешательства в выборы. Отмечается также, что Америка не должна ограничиваться действиями только в киберпространстве.И еще комитет по разведке в свете так называемого российского вмешательства рекомендует воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах. Такое право, впрочем, хотят оставить военным, чтобы обеспечить им право на удаленное голосование.